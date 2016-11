The Last Guardian

Lange befand sich The Last Guardian in Entwicklung, am 07. Dezember erscheint der Titel nun endlich für die PlayStation 4. Auch eine Optimierung für neue PS4 Pro ist zudem fest eingeplant.

Zum Verkaufsstart wird The Last Guardian bereits zu den Spielen zählen, welche die PS4 Pro unterstützen werden. Wer die leistungsstärkere Sony-Konsole sein Eigen nennt, der darf sich gegenüber der Spielversion auf der standardmäßigen PS4 über Verbesserungen freuen.

Per Upscaling wird The Last Guardian auf der PS4 Pro in 4K-Auflösung dargestellt. Darüber hinaus verspricht Sony auch kleinere Performance-Verbesserungen auf dieser Plattform. Unterdessen soll ein Patch nach dem Release auch die Unterstützung von HDR hinzufügen. Hiervon werden aber auch Inhaber einer regulären PS4 profitieren, ein HDR-fähiges TV-Gerät vorausgesetzt.