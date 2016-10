The Last Guardian

Die Arbeiten an The Last Guardian wurden nun offiziell abgeschlossen. Damit wird der Titel pünktlich zum angepeilten Release erscheinen.

Das nächste Mammutprojekt wurde fertiggestellt: Wie nun bekanntgegeben wurde, sind die Entwicklungsarbeiten an The Last Guardian nach vielen Jahren nun endlich abgeschlossen worden. Da der Gold-Status nun erreicht ist, wird das Spiel vervielfältigt und kann zum geplanten Release erworben werden.

Nachdem der Titel, der bereits seit 2007 in Entwicklung ist, auf der E3 im Jahr 2009 für die PlayStation 3 angekündigt wurde und bereits im Jahr 2009 erscheinen sollte, hat die Entwicklung nun also nach knapp neun Jahren ein Ende. Ab dem 06. Dezember wird das Spiel für PS4 im Handel zu haben sein.