The Last Guardian

Schaut euch einen Videovergleich zur Grafik von The Last Guardian an.

Auch wenn The Last Guardian erst letzte Woche um ein paar Wochen verschoben wurde, ist es unglaublich, dass der Titel dieses Jahr noch erscheinen soll.

Interessant ist dabei ebenfalls, wie sich die Grafik des Titels in den Jahren entwickelt hat. Daher hat sich der YouTube-Nutzer Cycu1 die Mühe gemacht und ein Vergleichsvideo von den Versionen des Spiels aus den Jahren 2015 und 2016 erstellt.

The Last Guardian soll nun am 6. Dezember für PlayStation 4 erscheinen.