The Last Guardian hat eine lange Entwicklungszeit hinter sich. Ein Video zeigt, wie sich das Spiel in der Zeit entwicklet und verändert hat.

Kaum zu glauben, aber wahr: The Last Guardian ist in der vorigen Woche tatsächlich auf den Markt gekommen, nachdem das Spiel seit neun Jahren in Entwicklung war. Gestartet als PlayStation-3-Titel, ist es nun auf der PlayStation 4 erschienen.

In dieser Zeit hat das Spiel verschiedene Phasen durchgemacht. In einem Video haben die Kollegen von DigitalFoundry nun einen Vergleich gestartet, in dem ihr sehen könnt, wie sich das Spiel mit der Zeit entwickelt hat. Spannend, was für eine Veränderung das Spiel seit fast einer Dekade durchlaufen hat.