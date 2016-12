The Last Guardian

Die Vorbestellungen für The Last Guardian haben Sonys Erwartungen übertroffen. Nun lässt das Unternehmen Trico für sich sprechen und möchte nicht länger von der Historie des Titels sprechen.

Einen weiteren Beweis dafür, dass Vorfreude eben doch die schönste Freude ist, sehen wir in folgender Nachricht von MCV: Dort erklärt Sonys Product Manager Joe Palmer, dass die Vorbestellungen für The Last Guardian die Erwartungen des Konzerns übertroffen hätten. Besonderer Beliebtheit erfreue sich dabei die edle Collector's Edition des Action-Adventures inklusive Trico-Statue.

Palmer nennt zwar keine genauen Zahlen, verrät aber, dass der große0 Hunger nach dem Adventure unterstreiche. Eine Überraschung ist das nicht, schließlich gab es in der Vergangenheit Momente, in denen fast niemand mehr an die Veröffentlichung von The Last Guardian glaubte. Eigentlich sollte der Geheimtipp und heimliche Star der E3 2009 bereits 2011 auf der PS3 das Licht der Videospielwelt erblicken.

Die dadurch entstanden astronomischen Erwartungen an The Last Guardian möchte Sony laut Palmer deshalb auch nicht noch weiter schüren. Man wolle nun, dass Spieler von dem Titel wegen seiner einzigartigen Erfahrung und nicht aufgrund seiner komplizierten Entstehungsgeschichte begeistert sind.