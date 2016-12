The Last Guardian

Nach etlichen Jahren Entwicklungszeit und mehreren Verschiebungen ist The Last Guardian in der vergangenen Woche endlich für die PS4 erschienen. Der Verkaufsstart in Großbritannien hätte aber durchaus besser ausfallen können.

Wie gewohnt sind die britischen Software-Charts der Vorwoche als Erstes eingetrudelt. Ganz oben findet sich dabei wieder Call of Duty: Infinite Warfare aus dem Hause Activision. The Last Guardian schaffte zwar den Sprung in die Top 10, dürfte insgesamt aber die hohen Erwartungen eher nicht erfüllt haben.

Unter dem Strich reicht es in Großbritannien lediglich für Platz 7 im Software-Ranking, womit der PS4-Exklusivtitel noch nicht einmal der beste Neuling ist. Gleichzeitig gab nämlich auch Dead Rising 4 aus dem Hause Capcom sein Debüt und preschte immerhin auf Rang 5 nach vorne.

Während das neue Zombie-Abenteuer von Capcom damit zwei Plätze höher einsteigt, als noch der Vorgänger Dead Rising 3, kann The Last Guardian also nicht vom vorherigen Hype um den Titel profitieren.