The Last Guardian

Am 07. Dezember hatte das jahrelange Warten ein Ende und Sony hat das Epos The Last Guardian für die PlayStation 4 veröffentlicht. Fans des Titels können sich im kommenden Jahr aber auch mit einem weiteren Produkt eindecken.

So soll The Last Guardian ein begleitendes Buch erhalten, das den Untertitel "An Extraordinary Story" trägt. In diesem findet ihr laut der Beschreibung von Publisher Future Press "unzählige Details über die inneren Vorgänge und Inspirationen hinter der mysteriösen Welt" des Spiels.

Future Press hat für das Buch eng mit den Machern von GenDesign und Sonys Japan Studio zusammengearbeitet. Auch diverse Konzeptzeichnungen von Designern, Storyboards, Screenshot-Vergleiche, Schlüsselmomente und zuvor nie veröffentlichte Illustrationen finden daher ihren Weg in das gute Stück. Zudem soll eine Art Strategieführer für den Titel Einzug erhalten.

"The Last Guardian: An Extraordinary Story" soll am 28. Februar 2017 veröffentlicht werden. Der US-Preis wird mit knapp 40 Dollar angegeben. Dafür erhaltet ihr ein 256-seitiges Hardcover-Buch, das bereits via Amazon.com vorbestellt werden kann.