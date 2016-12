The King of Fighters XIV

SNK hat einen konkreten Termin für die Veröffentlichung von Update 1.10 für The King of Fighters XIV verkündet.

SNK hat schon vor einiger Zeit das Update 1.10 für The King of Fighters XIV angekündigt. Obwohl damals keine offiziellen Patchnotes verfügbar waren, zeigten Screenshots deutlich, dass der Prügler damit optisch sichtbar aufpoliert wird. Der amerikanische PlayStation-Blog berichtet jetzt mit Berufung auf ein Statement von Produzent Yasuyuki Oda, dass besagtes Update ab 11. Januar 2017 zum Download bereitstehen wird.

Die Wartezeit bis dahin kann man sich ja mit dem vor wenigen Tagen veröffentlichten und bis 22. Januar verfügbaren kostenlosen DLC-Kostüm für Athena Asamiya vertreiben. Es lässt den Fan-Favoriten in einem neuen Outfit erstrahlen, das dezent an den Look aus The King of Fighters '98 angelehnt ist. Desweiteren ist es möglich, das Hauptmenü seiner PS4 mit einem schicken Artwork auf dem Prügelspiel zu verschönern.