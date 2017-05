The King of Fighters XIV

Seit August 2016 ist das Prügelspiel The King of Fighters XIV erhältlich, bislang jedoch exklusiv auf Sonys PlayStation 4. Das wird sich nun in diesem Jahr ändern.

SNK Playmore hat heute während einer Pressekonferenz eine Umsetzung des Beat'em-Ups für den PC angekündigt. Die Steam Edition soll über den populären Distributionsdienst angeboten werden; die Veröffentlichung ist noch für 2017 geplant, einen konkreten Termin nannte man zunächst aber noch nicht.

Immerhin werden ausgewählte Spieler aber schon vorab Hand anlegen können, denn im gleichen Atemzug kündigte man auch eine Closed Beta zur PC-Umsetzung an. Diese soll schon bald, nämlich noch im laufenden Monat Mai beginnen; auch hier steht das genaue Datum aber zunächst noch aus.

Zusammen mit der Beta wird auch die Option der Vorbestellung der PC-Fassung online gehen. Ob eine Vorbestellung den Zugang zur Testphase sichert oder wie die Teilnahme an der Beta gehandhabt wird, bleibt abzuwarten.