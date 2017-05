The King of Fighters XIV

Erst kürzlich wurde das im vergangenen Jahr für die PS4 veröffentlichte Prügelspiel The King of Fighters XIV für den PC angekündigt. Nun geht alles ganz schnell, denn mittlerweile steht der Release fest.

Entwickler und Publisher SNK hat nun den Veröffentlichungstermin von The King of Fighters XIV für den PC bekanntgegeben. Mit diesem ging es nach der ursprüngliche Ankündigung nun doch recht fix. Interessierte dürfen sich demnach den 15. Juni 2017 rot im Kalender anstreichen; ab diesem Termin könnt ihr via Steam zuschlagen.

Auf dem PC wird es neben der Standard Edition auch ein Deluxe Pack geben, das vier herunterladbare Charaktere, zehn DLC-Kostüme, den digitalen Soundtrack und ein digitales Artbook umfasst. Vorbesteller können sich zudem auch einen Rabatt auf den regulären Verkaufspreis sichern.