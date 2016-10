The King of Fighters XIV

Ein neuer Patch für The King of Fighters XIV ermöglicht neue Funktionen und bringt Veränderungen am Balancing mit sich. Das Kampfspiel ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

Die Entwickler von SNK haben einen Patch für The King of Fighters XIV veröffentlicht. Dieser hebt das Spiel auf die Version 1.03 und beinhaltet einige Balancing-Änderungen sowie verbesserte Features. Auch das Fuzzy-Guard-Problem wurde behoben, welches bei Angriffen aus dem Stand heraus auftrat, wenn Spieler von der stehenden in die geduckte Haltung wechselten. Ebenfalls gibt es Verbesserungen der Online-Features, sodass ihr ab sofort auch die Stärke des Gegners als Suchoption für gewertete Duelle einstellen könnt.

Schließlich ist es auch möglich, dass ihr dank der Regionseinstellung Gegner aus eurer Umgebung herausfordern könnt und am Ende eines Matches unmittelbar in den Trainingsmodus wechseln könnt. Abgerundet wird die neue Version mit härteren Strafen für Spieler, die Online-Matches vorzeitig abbrechen.

The King of Fighters XIV ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.