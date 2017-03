The King of Fighters XIV

Auch das PS4-Prügelspiel The King of Fighters XIV, das seit August 2016 erhältlich ist, wird künftig mit zusätzlichen Inhalten versorgt. Nun steht der erste DLC-Charakter ins Haus.

Das Roster des Beat'em-Ups The King of Fighters XIV wird erweitert. Wie Entwickler SNK Playmore bestätigte, soll ein erster neuer Kämpfer im kommenden Monat April veröffentlicht werden. Dabei handelt es sich um Whip, die ab dem 05. April zum Preis von 5,99 Dollar erhältlich sein soll. Die Bekanntgabe des Euro-Preises steht noch aus, vermutlich werdet ihr aber Dollar lediglich durch Euro ersetzen müssen.

Whip ist innerhalb der Franchise keine Unbekannte, war diese doch bereits in The King of Fighters '99 zu sehen. Die Macher beschreiben sie als als "extrem gefährliche Kämpferin"; erste Eindrücke könnt ihr dem unten folgenden Trailer entnehmen. Insgesamt hat SNK bislang drei neue Charaktere für das Spiel bestätigt. Die anderen Protagonisten sollen in den kommenden Wochen vorgestellt werden.