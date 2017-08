The King of Fighters XIV

2016 wurde das Prügelspiel The King of Fighters XIV zunächst exklusiv für PS4 veröffentlicht, in diesem Jahr folgte eine PC-Umsetzung. Mittlerweile werkeln die Macher von SNK aber an mehreren neuen Projekten.

In einem Interview mit IGN Lateinamerika hat sich Director Yasuyuki Oda von Entwickler SNK zu den aktuellen Vorgängen im Studio geäußert. Nach dem Release von The King of Fighters XIV für den PC widmet man sich nun gleich mehreren neuen Spielprojekten.

Bei den neuen Titeln handelt es sich um verschiedene neue Prügelspiele, so Oda. "Wir entwickeln viele neue Kampfspiele, die wir jetzt noch nicht vorstellen können. Aber wir hoffen, dass ihr am Ball bleibt und wartet", so Oda.

Neben The King of Fighters ist das Studio unter anderem bekannt für die Spielereihen The Last Blade, Fatal Fury, Saurai Showdown und Metal Slug. Gut möglich, dass sich der ein oder andere neue Serienabelger aus diesen Franchises unter den neuen Titeln befindet. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn es die ersten Ankündigungen gibt.