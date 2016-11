The King of Fighters XIV

The King of Fighters XIV bekommt zur PlayStation Experience am kommenden Wochenende ein Update spendiert.

Dem offiziellen Twitter-Account von SNK ist zu entnehmen, dass The King of Fighters XIV pünktlich zur PlayStation Experience ein Update verpasst bekommt und dieses dort auch zum ersten Mal angestestet werden kann. Die Messe findet am kommenden Wochenende (3. und 4. Dezember) in Anaheim (Kalifornien) statt. Bisher wurden rund 100 Titel für die Veranstaltung bestätigt.

Besagte Aktualisierung hebt den Prügler von Version 1.05 auf Version 1.10 und unterzieht ihn in erster Linie einer optischen Frischzellenkur. Obwohl wir bis dato noch nicht genau wissen, was SNK im Detail optimiert, lassen erste Vergleichs-Screenshots auf verbesserte Licht- und Schatteneffekte sowie feinere Texturen schließen. Insgesamt ist es also sicher keine Revolution, aber eine perfekte Evolution für das seit Ende August erhältliche Prügelspiel.