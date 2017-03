PS4-Release + Xbox-One-Version in Kürze

The Inner World

Das preisgekrönte Adventure The Inner World wurde bereits vor geraumer Zeit auch für Konsolen angekündigt. Nun ist es endlich soweit und Genre-Liebhaber dürfen auf der PS4 zuschlagen.

Für die Sony-Heimkonsole PlayStation 4 ist The Inner World ab heute erhältlich. Im PlayStation Store schlägt die Vollversion mit 14,99 Euro zu Buche. PlayStation-Plus-Mitglieder können sich beim Kauf einen Rabatt von zehn Prozent sichern.

Was mit der Xbox-One-Umsetzung ist? Diese lässt ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten. Wie die Macher in einer Pressemail bestätigten, wird der Release auf der Microsoft-Heimkonsole am Freitag, den 31. März 2017, über die Bühne gehen.

Das Adventure wurde auf beiden Konsolen voll in englischer und deutscher Sprache vertont und bietet eine direkte Gamepad-Steuerung. Für Neulinge des Genres gibt es auch ein Hilfesystem mit mehreren wählbaren Stufen.