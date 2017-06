The Inner World

Das knuffige Adventure The Inner World wird für die PlayStation 4 in Kürze auch als handelsübliche Box-Version erhältlich sein.

Headup Games hat nach dem digitalen Release von The Inner World nun auch eine Box-Version des Adventures für die PlayStation 4 angekündigt. Dieser wird noch im laufenden Monat erhältlich sein.

Wie in einer Pressemail bestätigt wird, wird das gute Stück ab dem 22. Juni 2017 zu haben sein. Für die Konsolenfassung wurde die Steuerung der PC-Version komplett überarbeitet. Die Handelsbox soll 19,99 Euro kosten.

2014 war der Titel beim Deutschen Computerspielpreis als Bestes Deutsches Spiel ausgezeichnet worden. Im dritten Quartal dieses Jahres erscheint mit The Inner World: Der letzte Windmönch ein Sequel.