The Incredible Adventures of Van Helsing

Bereits vor einiger Zeit wurde auch eine PS4-Umsetzung von The Incredible Adventures of Van Helsing angekündigt. Nun gibt es endlich auch einen konkreten Veröffentlichungstermin.

Was lange währt, wird endlich gut: NeocoreGames wird The Incredible Adventures of Van Helsing endlich auf die Sony-Heimkonsole PlayStation 4 bringen. Für die Plattform erscheint die sogenannte Extended Edition, die ab dem 01. März 2017 zum Preis von 14,99 Euro erhältlich sein soll.

Die PS4-Umsetzung bekommt spezielle Features für den DualShock-4-Controller spendiert; zudem findetn auch besondere Trophäen ihren Weg auf die Sony-Plattform. Ebenfalls direkt an Bord: Optimierungen für die leistungsstärkere PS4 Pro; Details diesbezüglich möchte man in Kürze publik machen.