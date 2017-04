The Golf Club 2

HB Studios werkelt bekanntermaßen an einem Sequel zum Sportspiel The Golf Club. Nun wurde für dieses ein konkretes Veröffentlichungsdatum bekanntgegeben.

Die Mannen der HB Studios haben nun angekündigt, dass The Golf Club 2 im Sommer dieses Jahres aufschlagen wird. Das Sportspiel soll demnach ab dem 27. Juni 2017 für die Plattformen Xbox One, PlayStation 4 und PC (via Steam) erhältlich sein. Der Preis soll dann bei 39,99 US-Dollar liegen.

Wer das Sequel vorbestellt, der erhält eine spezielle Day One Edition des Titels mit einigen zusätzlichen Ingame-Inhalten. Dazu zählt beispielsweise ein spezieller, goldener Schläger, ein Premier-Clubhous, ein Emblem und mehr. Unabhängig davon wurde auch die Rückkehr des Creator-Tools bestätigt. Und auch ein Kurs-Editor zur Erstellung eigener Golfkurse ist wieder an Bord.

Der Vorgänger The Golf Club erschien vor rund drei Jahren am 19. August 2014.