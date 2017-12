The Game Awards 2017

Heute Nacht steigen die The Game Awards 2017! Auf der wichtigsten Preisverleihung der Spielebranche werden nicht nur die besten Titel des Jahres ausgezeichnet, auch diverse Neuankündigungen und Weltpremieren erwarten euch. Seid hier live mit dabei!

Zum vierten Mal finden nun die jährlich stattfindenden The Game Awards statt. Der Startschuss fällt um 03:00 Uhr deutscher Zeit am Freitagmorgen; eine Pre-Show beginnt im Livestream bereits eine halbe stunde früher. Bei Interesse könnt ihr euch das Mega-Event hier direkt bei uns im eingebundenen Stream ansehen. Darüber hinaus gibt es auch Übertragungen via PSN, Steam, Twitch, Twitter, Mixer, Xbox Live und weitere Dienste.

Was ist zu erwarten? Bestätigt ist bereits, dass es einen ersten Eindruck der neuen Wüsten-Karte Miramar in PlayerUnknown's Battlegrounds geben wird. Auch Metro: Exodus bekommt in einer Weltpremiere frische Spieleindrücke verpasst. Da zu den Laudatoren sowohl Hideo Kojima als auch Norman Reedus und Guillermo del Toro zählen, erhoffen wir uns handfeste neue Infos und Eindrücke des PS4-Exklusivtitels Death Stranding. Vielleicht gibt es heute ja sogar ein Release-Date?

Weitere namhafte Auftritte sind von Felicia Day, Andy Serkis, Zachary Levi und Aisha Tyler eingeplant. Neben den Preisverleihungen sind insgesamt 12 bis 14 Neuankündigungen und Weltpremieren. Apropos Preisverleihung: Für das Spiel des Jahres wurden Horizon: Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Persona 5, Super Mario Odyssey und PUBG nominiert. Im letzten Jahr wurde Overwatch zum Game of the Year gekürt.