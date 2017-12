The Game Awards 2017

Die neue Woche hat begonnen und damit rücken auch die The Game Awards 2017 immer näher. Gastgeber Geoff Keighley hat nun vorab verraten, auf wieviele Weltpremieren und Ankündigungen ihr euch freuen dürft.

Der bekannte Videospieljournalist Geoff Keighley ist auch in diesem Jahr wieder Gastgeber für die alljährlichen The Game Awards, der wichtigsten Preisverleihung der Spielebranche. Im Fokus stehen aber dabei nicht nur die ausgezeichneten Titel, vielmehr gibt es von der Show, die live per Stream im Netz verfolgt werden kann, auch immer wieder Neuankündigungen und Weltpremieren. Diesbezüglich plauderte Keighley vorab nun etwas aus dem Nähkästchen.

Demnach wird es im Rahmen der Award-Show mehr Weltpremieren geben, als jemals zuvor. Insgesamt 12 bis 14 Neuankündigungen und erste Trailer zu kommenden Blockbustern wird es während der Preisverleihung geben. Bereits im Vorfeld gibt es zudem weitere 3 bis 5 Weltpremieren in der Pre-Show.

Ob sich darunter auch Titel der höchsten Güteklasse AAA befinden, das hängt laut Keighley auch vom Auge des Betrachters ab, denn das sei ja immer auch etwas subjektiv. Die Spieler müssten beim Zusehen selbst entscheiden, ob es sich bei den Premieren um ihrer Meinung nach hochwertige kommende Titel und Inhalte handelt, oder nicht.

Bereits bestätigt wurde ungeachtet der neuen Aussagen, dass es Neues zu Sea of Thieves geben wird, womöglich sogar ein Release-Datum. Weitere Auftritte betreffen Epics PUBG-Konkurrenten Fortnite sowie PlayerUnknown's Battlegrounds selbst. Vom populären Battle-Royale-Shooter wird erstmals die neue Wüsten-Karte gezeigt werden. Und da auch Hideo Kojima und Guillermo del Toro vor Ort sein werden, ist sicherlich auch das vielversprechende Death Stranding ein heißer Kandidat für neue Infos.

Die The Game Awards 2017 finden in der Nacht vom 07. auf den 08. Dezember 2017 statt.