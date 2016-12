In der Nacht zum Freitag könnt ihr hier Live die Video Game Awards 2016 im Stream mitverfolgen. Bei uns könnt ihr die Ausstrahlung in 4K ansehen.

Heute Nacht um 2:30 Uhr finden die Game Awards 2016 statt. Auf der Veranstaltung werden allerdings nicht nur die Gewinner der vielen Kateorien bekannt gegeben (zur News: The Game Awards 2016 Nominierte), sondern auch einige neue Eindrücke zu kommenden Spielen auf uns warten. Bereits sicher ist, dass es neues Material zu Mass Effect: Andromeda, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Prey, und The Walking Dead: Staffel 3 - A New Frontier geben wird. Auch ein Auftritt von Hideo Kojima mit seinem aktuellen Projekt Death Stranding ist eingeplant. Die Ikone wurde von einem letztjährigen Auftritt durch Konami abgehalten, in diesem Jahr aber mit dem "Industry Icon Award" gekürt.

Einige Überraschungen sind nicht auszuschließen. Zahlreiche Andeutungen, zum Beispiel die einer Ankündigung eines neuen Duke Nukem oder von Marvel vs. Capcom 4 haben ihre Schatten vorausgeworfen. Unter dieser Nachricht könnt ihr pünktlich den Live-Stream in 4K-Auflösung ansehen, solltet ihr vorher genügend Maßnahmen ergriffen haben, um so lange durchzuhalten. Wenn nicht, lest ihr die wichtigsten Neuigkeiten morgen auf Gameswelt!