The Game Awards 2016

Anfang Dezember gingen auch in diesem Jahr wieder die The Game Awards 2016 mit zahlreichen Preisverleihungen und Neuankündigungen sowie Weltpremieren über die Bühne. Das zog zahlreiche Gamer vor den Bildschirm.

Die The Game Awards 2016 wurden in diesem Jahr von 3,8 Millionen interessierten Gamern live über die zahlreichen Streams im Netz verfolgt. Damit ist im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Steigerung des Interesses festzustellen, denn 2015 waren es noch "nur" 2,3 Millionen Zuschauer. Das Plus liegt damit bei ordentlichen 65 Prozent.

Schon 2015 zog die Preisverleihung aufgrund der Neuankündigungen und Weltpremieren schon mehr Personen in ihren Bann, als noch im Vorjahr 2015, als es 1,9 Millionen Zuschauer waren. In diesem Jahr sei vor allen Dingen auch das Interesse in China größer gewesen, heißt es seitens Gastgeber Geoff Keighley weiter.

Die Clips aus der Show wurden auf Twitter, YouTube und Facebook mehr als 15 Millionen Mal angeschaut, die offizielle Snapchat Live Story wurde von mehr als 5 Millionen Nutzern rund um den Globus binnen der ersten 24 Stunden verfolgt.