The Game Awards 2016

Bereits seit einiger Zeit ist bekannt, dass die diesjährigen The Game Awards 2016 am 01. Dezember stattfinden werden. Nun gibt es weitere Details zur Award-Verleihung.

Die wohl größte Award-Show im Spiele-Business wird in diesem Jahr am 01. Dezember um 18:30 Uhr US-Ostküsten-Zeit stattfinden. Bei uns wird es daher am 02. Dezember um 0:30 Uhr soweit sein. Nachtschwärmer werden das Event dann auch auf viele verschiedene Arten live verfolgen können.

Bereits im vergangenen Jahr waren die Game Awards 2015 über große Plattformen wie YouTube, Twitch, PSN, Steam und Xbox Live per Livestream übertragen worden und auch 2016 werdet ihr diese Kanäle wieder entsprechend nutzen können. Darüber hinaus wird es die Live-Übertragung dieses Mal erstmals auch via Twitter und Faebook zu sehen geben.

Dank einer Partnerschaft mit NextVR gibt es zudem auch erstmals eine Übertragung in Virtual Reality. Zudem wird dank der Zusammenarbeit mit Tencent erstmals der chinesische Markt versorgt.

Für Schnäppchenjäger interessant: Auch 2016 ist wieder der sogenannte The Game Awards Sale geplant. Ausgewählte Spiele aus den Nominierungen werden dabei rabattiert via PSN, Xbox Live und Steam zum Kauf angeboten. Details zu den Nominierungen, den zu erwartenden Weltpremieren sowie musikalischen Auftritten sollen in den kommenden Wochen bekanntgegeben werden.