The Flame in the Flood

Ende des vergangenen Jahres berichteten wir ja bereits, dass der Indie-Hit The Flame in the Flood auch auf die PlayStation 4 kommen soll. Nun gibt es hierfür einen konkreten Termin.

Publisher Curve Digital und Entwickler Molasses Flood haben heute den Erscheinungstermin für die PS4-Version des Survival-Adventure The Flame in the Flood bestätigt. In der sogenannten Complete Edition erscheint das Spiel für die Sony-Plattform demnach am 17. Januar 2017. Um die Ankündigung zu feiern, hat man auch einen neuen Trailer veröffentlicht, den ihr euch im Folgenden ansehen könnt.

Die Complete Edition war erst im Dezember angekündigt worden. Dabei handelt es sich im Grunde um die Deluxe Edition des Spiels, die bereits für PC und Xbox One veröffentlicht wurde. Neben dem Spiel erwarten euch in dieser ein Kommentar des Directors, System-Avatare, ein dynamisches Thema sowie Verbesserungen der Spielmechanik.