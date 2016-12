The Flame in the Flood

Im Februar 2016 wurde der Indie-Titel The Flame in the Flood für PC und Xbox One veröffentlicht und überzeugte. Nun wurde eine weitere Umsetzung offiziell angekündigt.

Wie Entwickler Molasses Flood und Publisher Curve Digital bestätigten, wird The Flame in the Flood nun auch auf Sonys populärer Heimkonsole PlayStation 4 aufschlagen. Mit Januar 2017 nannte man direkt auch ein Zeitfenster für die Veröffentlichung, jedoch noch keinen konkreten Termin.

Für die PS4 wird The Flame in the Flood in der Complete Edition erscheinen. In dieser ist nicht nur das originale Hauptspiel enthalten, sondern auch ein neuer Kommentar des Directors sowie mehrere Gameplay-Verbesserungen. Auch ein dynamisches Thema und zwei Avatare für das PSN-Profil sind enthalten.

Während man die PC- und Xbox-One-Variante selbst publiziert hat, hat sich Molasses Flood für die PS4-Variante nun Curve Digital ins Boot geholt. Ob die Complete Edition auch auf den alten oder anderen Plattformen in dieser Form aufschlagen wird, ist noch nicht bekannt. Eine erste Vorstellung des Spiels erfolgt im Rahmen der PlayStation Experience am Wochenende.