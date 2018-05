The Flame in the Flood

Ursprünglich im Februar 2016 für PC und Xbox One veröffentlicht, gibt es den Indie-Erfolg mittlerweile ja auch für PS4 und Switch. Zumindest auf dem PC könnt ihr euch den Titel nun gänzlich kostenlos sichern, sofern ihr diesen noch nicht gezockt habt.

Mit The Flame in the Flood hat Molasses Flood einen durchaus ansehnlichen und gelungenen Indie-Titel abgeliefert. Wer das Anfang 2016 veröffentlichte Spiel bislang noch nicht erworben hat, der kann dies zumindest auf dem PC nun gänzlich kostenlos nachholen.

Anlässlich des Spring Sales im Humble Store wird der Titel dort nämlich vorübergehend für lau angeboten. Wer interessiert ist, sollte daher schnell sein und den kostenfreien Erwerb von The Flame in the Flood im Humble Store hier durchführen.

Zum Hintergrund: Molasses Flood ist ein Studio, das aus ehemaligen AAA-Entwicklern besteht, die lieber Indie-Titel machen wollte. Unter anderem nimmt Forrest Dowling, früher für Irrational Games tätig, eine Spitzenposition im Studio ein. In The Flame in the Flood geht es um eine postapokalyptische Welt, in der Fluten einen Großteil der Welt bedeckt haben. Ziel ist es, ins gelobte Land aka ins Trockene zu gelangen. Dabei setzt der Titel auf Action- und Adventure-Elemente. So müsst ihr Fallen aufstellen um Bären zu töten und sogar eure eigene Dehydrierung verhindern.

Wer ohnehin auf der Webseite des Humble Stores landet: Dort ist der Spring Sale in vollem Gange, so dass ihr euch 3.500 Spiele zu reduzierten Preisen sichern könnt!