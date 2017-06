The Evil Within 2

Womöglich wird Bethesda im Rahmen der E3 The Evil Within 2 präsentieren. Ein neuer Leak deutet darauf hin.

Um 6 Uhr startet morgen in Los Angeles Bethesdas Pressekonferenz. Vor Ort wird es mehrere Ankündigungen geben. Die Entwicklung von The Evil Within 2 könnte dazugehören. Via Reddit ist nun nämlich ein weiterer Hinweis auf den Nachfolger aufgetaucht. Im Subreddit zur PlayStation 4 ist offenbar verfrüht eine Werbeanzeige zu The Evil Within 2 geschaltet worden, die zwei Informationen enthält.

Zum einen ist erneut Shinji Mikami für das Projekt verantwortlich. Zum anderen sollen schon Vorbestellungen möglich sein. Mittlerweile ist die Anzeige aber wieder verschwunden. Ob sie authentisch ist und das Horrorspiel tatsächlich vorgestellt wird, erfahren wir erst am Montag. Die Chancen stehen aber gut, da vor einiger Zeit bereits eine Stellenausschreibung zu The Evil Within 2 existierte.

The Evil Within wurde am 14. Oktober 2014 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 3, die Xbox One und die Xbox 360 veröffentlicht und von uns getestet (hier: The Evil Within Test bei Gameswelt).