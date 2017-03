The Evil Within 2

Eine Stellenausschreibung sorgt für Wirbel: Befindet sich The Evil Within 2 exklusiv für die Konsolenwelt in Entwicklung?

Wir berichteten bereits, dass sich offenbar ein Nachfolger zu The Evil Within in Entwicklung befindet. Stein des Anstoßes war eine Stellenausschreibung für ein Projekt namens Psycho Break 2, dem japanischen Titel der Horrorreihe, über die ein User des NeoGAF-Forums stolperte und sie sogleich dort veröffentlichte.

Interessant ist dabei, dass The Evil Within 2 offenbar nur für PS4 und Xbox One erscheinen soll, wohingegen der Vorgänger noch zusätzlich für den PC veröffentlicht wurde. Dies könnte bedeuten, dass sich der Horrortrip von Detektiv Sebastian Castellanos auf dieser Plattform offenbar nicht gut genug verkaufte, um eine Portierung des Sequels zu rechtfertigen.