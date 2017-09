The Evil Within 2

Bethesda hat bekanntgegeben, wie die Wertung der USK für The Evil Within 2 ausgefallen ist. Dürfen wir den Titel ungeschnitten genießen?

Gute Nachrichten für alle Freundes brutalen Horrors. Wie Bethesda bekanntgegeben hat, erscheint The Evil Within 2 in Deutschland komplett ungeschnitten in Deutschland. Das heißt, es wird keinerlei inhaltlichen Kürzungen geben und auch auf grobe Gewaltszenen müsst ihr in der deutschen Version nicht verzichten.

Die USK hat dem Horrortitel eine Freigabe ab 18 Jahren erteilt. Dadurch ist auch sicher, dass das Spiel sowohl mit deutscher als auch mit englischer Sprachausgabe erscheint. Wer sich dazu entschließt, The Evil Within 2 auf deutsch zu spielen, der darf sich unter anderem auf die Stimme von Erik „Gronkh“ Range freuen.

Der pure Horror: Top 666: Horrorspiele der Gamescom

Freut ihr euch auf The Evil Within 2 und hätte es für euch einen Unterschied gemacht, wenn das Spiel geschnitten in Deutschland auf den Markt gekommen wäre?