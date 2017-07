So profitiert das Spiel von der Xbox-One-X-Power

The Evil Within 2

Die Liste der Spiele, die speziell für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert werden, wächst weiter an. Auch The Evil Within 2 wird dazu zählen.

Tango Gameworks und Bethesda haben nun bestätigt, dass das kommende Survival-Horror-Sequel The Evil Within 2 speziell für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert wird, die im November seitens Microsoft veröffentlicht wird.

Auf der neuen Xbox-Konsole wird demnach HDR unterstützt werden; außerdem soll The Evil Within 2 dort in 4K dargestellt werden. Unklar ist gegenwärtig, ob es sich dabei um ein echtes, natives 4K handelt oder ob man irgendeine Form von Upscaling benutzen wird.

Gleichzeitig wurde auch die 4K-Kompatibilität des Spiels auf dem PC bestätigt, was die PS4 Pro betrifft herrscht diesbezüglich aber noch Unklarheit. Weitere Details zu den einzelnen Umsetzungen dürften bekannt werden, wenn der Release näher rückt. Die Veröffentlichung ist für den 13. Oktober 2017 auf PS4, Xbox One und PC eingeplant.