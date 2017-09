The Evil Within 2

Ab dem 13. Oktober 2017 soll das Horror-Sequel The Evil Within 2 offiziell für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein. Wenn es nach dem Willen des Directors geht, dann erscheint der Titel aber noch für eine weitere Plattform.

Shinji Mikami fungierte als Director für das ursprüngliche The Evil Within und ist für das Sequel The Evil Within 2 nun als Producer involviert. Der Mann, der auch für die ursprünglichen Resident-Evil-Spiele mitverantwortlich zeichnete, wünscht sich in einem Interview nun, dass der neue Horror-Teil auch für die Switch von Nintendo erscheint.

Gegenüber GameSpot sagte Mikami: "Ich denke, dass eine Switch-Version interessant wäre. Ich würde das gerne ausprobieren, wenn ich die Chance dazu hätte."

Während Mikami also einer Switch-Portierung alles andere als abgeneigt ist, ist derzeit nicht bekannt, wie das Entwicklerstudio und der Publisher insgesamt einer solchen Spielversion gegenüber stehen. Ob eine Switch-Version von The Evil Within 2 am Ende also tatsächlich auch umgesetzt wird oder es beim persönlichen Wunsch von Mikami bleibt, bleibt zunächst abzuwarten. Mit Bethesda steht aber ein Publisher dahinter, der der Switch positiv gegenüber steht. Zuletzt wurden Umsetzungen von DOOM, Wolfenstein II: The New Colossus und auch The Elder Scrolls V: Skyrim ja bereits bestätigt.

Der jetzige Producer räumt aber auch ein, dass er sich selbst er noch mit einer eigenen Switch eindecken müsse. "Zunächst möchte ich eine eigene Switch-Konsole kaufen. Ich musste mir Zelda zusammen mit einer Switch von einem anderen Mitglied des Teams leihen, um es zu spielen", so Mikami weiter.