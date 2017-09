The Evil Within 2

Bethesda hat einen spannenden neuen Trailer zu The Evil Within 2 veröffentlicht, den ihr euch jetzt bei uns zu Gemüte führen könnt. Unter anderem ist darin der geheimnisvolle Pater Theodore zu sehen, der es - ähnlich wie Stefano - geschafft hat, in die STEM-Welt zu kommen.

The Evil Within 2 - The Wrathful Righteous Priest Trailer Bethesda hat einen spannenden neuen Trailer zu The Evil Within 2 veröffentlicht, den ihr euch bei uns zu Gemüte führen könnt.

Wer sich nicht spoilern will, sollte jetzt nicht weiterlesen - allen anderen leiten wir an dieser Stelle die offiziellen Infos zu Theodore weiter: Demzufolge will der Pater nicht nur die Bürger von Union lenken, sondern auch Sebastian. Hierzu verfolgt er das Ziel, Mobius den STEM wegzunehmen. Theodore ist jedoch keineswegs alleine im STEM unterwegs. Während Stefano mit Monstern hantiert, zieht Theodore normale Menschen vor, die ihm willenlos gehorchen.

The Evil Within 2 wird am 13. Oktober 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC veröffentlicht. Wer mehr zum Spiel erfahren möchte, dem sei unsere letzte The-Evil-Within-2-Preview ans Herz gelegt.