The Evil Within 2

Im Vorfeld der E3 gab es bereits entsprechende Gerüchte, diese haben sich nun bestätigt: The Evil Within 2 befindet sich in Arbeit und wird noch in diesem Jahr erhältlich sein.

In einem ausführlichen, sehr atmosphärischen und düsteren Trailer hat Bethesda während seines E3 Showcase in Los Angeles mit The Evil Within 2 einen Nachfolger zum bekannten Horrortitel offiziell angekündigt. Für die Entwicklung zeichnet Tango Gameworks um Genre-Meiser Shinji Mikami verantwortlich Zu den Klängen von "Ordinary World" wurde die Rückkehr von Detective Sebastian Castellanos als Protagonist des Titels bestätigt. Dieser hat den Tiefpunkt in seinem Leben erreicht, versucht den Verlust seiner Tochter, die in einem Haus verbrennt, in irgendeiner Form rückgängig zu machen bzw. zu verhindern.

Es gebe immer noch eine Chance, ihr Leben zu retten, sagt eine Stimme zu Beginn des Trailers. In der Folge taucht Sebastian in verschiedene surreale Welten und Settings ab, doch der Horror holt ihn immer wieder ein. Optisch ist The Evil Within 2 im Trailer äußerst schön anzusehen; den Videoclip gibt weiter unten zu sehen.

Mikami erklärt: "The Evil Within 2 steht für unsere Vision eines modernen Survival-Horror-Games. Wir haben eine grauenhafte Welt voll spannender Wendungen und verstörender Momente erschaffen, in der den Spielern in ihrem Kampf ums Überleben die verschiedensten Wege und Taktiken offenstehen. Vorbereitung ist Pflicht, um diese albtraumhafte Prüfung zu überstehen."

Zudem nannte Bethesda auch direkt den Erscheinungstermin. Und was könnte für dieses Setting nicht besser passen, als ein Freitag der 13.? Ab dem 13. Oktober 2017 werdet ihr auf PC, PS4 und Xbox One zuschlagen dürfen.