The Evil Within 2

Im Oktober soll das Horror-Sequel The Evil Within 2 wieder für furchteinflößende Spielszenen sorgen. Damit das auch in der deutschen Spielversion gelingt, ist natürlich die entsprechende Synchronisation und Vertonung wichtig. Diesbezüglich wurden nun Details publik.

Anlässlich der gamescom haben die Macher nun Details zu den deutschen Synchronstimmen des kommenden Survival-Horror-Titels The Evil Within 2 bekannt gegeben. Gemeinsam mit Entwickler Tango Gameworks will Shinji Mikami im Titel wieder für eine Mischung aus psychologischem Thriller und Survival-Horror schaffen, um die Serie weiter zu perfektionieren. In der deutschen Fassung sollen die Synchronsprecher zum Empfinden beitragen.

Sascha Rotermund wird demnach erneut dem Hauptcharakter des Spiels, Sebastian Castellanos, seine Stimme leihen. Euch sagt Rotermund so direkt nichts? Der Sprecher steckt hinter den deutschen Stimmen von Hollywood-Star Benedict Cumberbatch (u.a. "Sherlock") und Jon Hamm, der als Don Draper in "Mad Men" vertreten ist.

Die Hörbuch-Größen Simona Pahl und Martin Sabel vertonen außerdem Juli Kidman, Sebastians Kontakt zur Außenwelt, sowie Stefano, einen der psychopatischen Bösewichte im Sequel. Mit Erik "Gronkh" Range und Tatjana "Pandorya" Werth erweitern zudem zwei echte Horror-Fans den Cast. In ihrer Synchronrolle spricht Pandorya die letzte lebende Zivilistin in der Kleinstadt Union. Gronkh leiht dem Informatiker Julian Sykes seine Stimme und kehrt somit zu seinen Wurzeln zurück. Schließlich ist er im wahren Leben gelernter Fachinformatiker. Darüber hinaus ist es das erste gemeinsame Synchron-Projekt der beiden.