The Evil Within 2

Mit The Evil Within konnten viele Horror-Fans glücklich gemacht werden, umso größer ist die Freude darüber, dass es einen zweiten Teil davon geben wird. Genau dieser ist derzeit bei Gamesplanet deutlich günstiger vorbestellbar.

Bei Gamesplanet könnt ihr The Evil Within 2 momentan für 44,99€ vorbestellen und spart damit ganze 25%. Ausgeliefert wird der Titel als Steam-Key für PC. Wer sich also das Horrorspiel ohnehin für den heimischen Rechner zulegen wollte, findet bei Gamesplanet ein gutes Angebot.

The Evil Within 2 erscheint am 13.10.2017 für PC, PS4 und Xbox One.