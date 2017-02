Mit The Escapists gelang Entwickler Mouldy Toof im Jahr 2015 ein echter Überraschungs-Hit. Der Indie-Titel soll nun weitere Spieler verzaubern.

Nachdem man zuvor bereits Versionen für PC, PS4, Xbox One und Xbox 360 veröffentlicht hatte, kündigte Mouldy Toof nun zwei weitere Spielversionen von The Escapists an. Über das Spiele-Label Team17 will man nun auch Mobile-Gamer für sich gewinnen und hat Umsetzungen für iOS und Android angekündigt. Der ohnehin bereits 1,8 Millionen Mal verkaufte Indie-Hit wird für beide Plattformen bereits ab dem 02. März 2017 erhältlich sein.

Im Sandbox-Ausbruchsspiel sind sechs einzigartig gestaltete Gefängnisse enthalten, aus denen es auszubrechen gilt. Die Flucht ist aber alles andere als einfach, denn ihr dürft die Aufmerksamkeit der Wärter nicht auf euch ziehen. Zudem braucht ihr für die Umsetzung eures Plans auch Geld, weshalb ihr zunächst einem Gefängnisjob nachgehen und Gefälligkeiten für andere Insassen erledigen müsst.

Via App Store bzw. Google Play wird The Escapists knapp fünf Euro kosten.