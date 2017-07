The Escapists 2

Der Indie-Erfolgstitel The Escapists bekommt bekanntermaßen ein Sequel spendiert. Die neue Gefängnisausbruch-Simulation wurde nun konkret datiert.

Team 17 hat nun den Release-Termi für das Sequel zum populären Sandbox-Gefängnisausbruch-Titel The Escapists bestätigt. Demnach dürft ihr euch den 22. August 2017 rot im Kalender anstreichen; ab diesem Tag soll The Escapists 2 offiziell zu haben sein.

Wie gewohnt will der Gefängnisausbruch in den verschiedenen Missionen gut geplant sein, schließlich müsst ihr nicht nur einen Weg raus aus dem Knast finden, sondern auch Schichtwechsel und Routen von Wächtern im Blick haben, sowie benötigte Waffen und Gegenstände craften. Das Sequel baut auf den Grundlagen des Erstlings auf, bekommt aber allerhand neue Features spendiert. Ein Tutorial soll neue Spieler an die Hand nehmen und mit den Spielmechaniken vertraut machen. Zudem gibt es auch einen Online-Multiplayer sowie lokalen Mehrspieler-Part.

Wichtig: Der genannte Termin gilt ausschließlich für PC, PS4 und Xbox One; die ebenfalls angekündigte Switch-Version wurde noch nicht mit einem Release-Datum versehen.