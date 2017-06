Mit The Escapists hat Entwickler Mouldy Toof einen echten Überraschungs-Hit gelandet. Der Nachfolger soll nun auch eines der am häufigsten gewünschten Features bieten.

Kurz vor der E3 haben das Spiele-Label Team17 und Entwickler Mouldy Toof nun mit dem Multiplayer-Modus ein ersehntes Feature für The Escapists 2 angekündigt. Die Community rund um den Erstling, der mittlerweile mehr als vier Millionen Mal heruntergeladen wurde, hatte sich einen solchen am häufigsten seit dem Serien-Debüt im Februar 2015 gewünscht.

In The Escapists 2 werdet ihr in einem nahtlosen Multiplayer-Modus mit Freunden die Flucht aus dem Gefängnis planen können. Möglich macht das der neue Koop-Modus. In einem Gegner-Modus können Gamer aber auch gegeneinander antreten. Der Multiplayer-Part ist lokal sowie online auf Teams von bis zu vier Spielern ausgelegt. Dank der Funktionalität "Drop-in, Drop-out" ist dieses Spielerlebnis eben nahtlos möglich, so dass ihr auch einem bestehenden Spiel beitreten könnt.

Die komplette Kampagne des Sequels wird solo oder auch kooperativ gezockt werden können. Die Veröffentlichung ist noch 2017 für PC, PS4, Xbox One und Switch geplant; der Termin steht noch aus.