The Escapists 2 schickt euch in den Wilden Westen. Eine entsprechende Karte wurde nun vorgestellt.

Die neu vorgestellte Karte aus dem Sequel heißt "Rattlesnake Springs". Die Charaktere wurden ebenso wie die Umgebung an das Wild-West-Setting angepasst. Zu der Karte haben Publisher Team17 und Entwickler Mouldy Toof Studios jetzt einen neuen Trailer veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch unterhalb der News ansehen. Wie die anderen Karten, die für The Escapists 2 geplant sind, aussehen werden, ist noch offen.

The Escapists 2 wird außerdem einige Neuerungen beinhalten. Es wird zum Beispiel einen Multiplayer geben. Bis zu vier Spieler können online oder lokal via Splitscreen in Koop- und Versus-Modi an einem Gefängnisausbruch teilnehmen. The Escapists 2 soll 2017 für den PC, die PlayStation 4, die Xbox One und die Nintendo Switch auf den Markt kommen. Der Release-Termin wurde noch nicht genannt.