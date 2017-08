Die gamescom in Köln wirft mehr und mehr ihre Schatten voraus und auch der Entwickler und Publisher Team17 wird vor Ort sein. Lest hier, welche Titel euch auf der Publikumsmesse in spielbarer Form erwarten.

Der Entwickler Team17, der gleichzeitig auch als Spiele-Label fungiert, hat heute in einer Pressemeldung das eigene Line-up für die diesjährige gamescom bekannt gegeben. Die einzelnen Spiele werden dabei sowohl der Presse vorgeführt als auch Privatbesuchern im Consumer-Bereich in Halle 8.

Vom 23. bis 26. August 2017 werdet ihr dort selbst Hand an vier kommende Titel des Studios anlegen können, welche da wären: