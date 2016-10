The Escapists 2

Der Indie-Hit The Escapists bekommt einen Nachfolger spendiert. Mit The Escapists 2 wurde nun ein Sequel zur Gefängnisausbruch-Simulation angekündigt.

Screenshot aus dem ersten Teil The Escapists

Erneut wird der neueste Ableger der Reihe vom bekannten Entwicklerstudio Mouldy Toof Studios entwickelt, die Veröffentlichung übernimmt abermals Team17. The Escapists 2 wird auf einen ähnlichen Look im Vergleich zum Vorgänger setzen, wird aber natürlich auch in diesem Punkt diverse Optimierungen erhalten.

Im Mittelpunkt werden vielmehr neue Gameplay-Elemente stehen. So werdet ihr Charaktere künftig noch mehr individualisieren können, es wird mehr Gegenstände geben und auch mehr Möglichkeiten, Widersacher auszuschalten.

Am interessantesten ist aber sicherlich die Tatsache, dass es eine große neue Multiplayer-Option geben wird. Weitere Details folgen. Die Veröffentlichung ist irgendwann im kommenden Jahr 2017 für PC, PS4 und Xbox One geplant.