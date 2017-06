The End is Nigh

Der Entwickler von Super Meat Boy und The Binding of Isaac, Edmund McMillen, arbeitet gemeinsam mit Closure-Entwickler Tyler Glaiel am Jump 'n' Run The End is Nigh.

Edmund McMillen, bekannt für Super Meat Boy und The Binding of Isaac, hat mit The End is Nigh heute sein neues Spiel angekündigt. Als Partner ist Closure-Entwickler Tyler Glaiel an der Entwicklung des Jump 'n' Runs beteiligt. Erscheinen soll das Spiel bereits am 12. Juli für den PC und zu einem späteren Zeitpunkt für Nintendo Switch. Möglicherweise erscheinen zeitgleich mit der Switch-Version Fassungen für weitere Konsolen, wahrscheinlich PlayStation 4 und Xbox One. Letztere sind jedoch bisher nicht bestätigt.

In The End is Nigh übernimmt der Spieler die Kontrolle über Ash, eines der „Dinge“, die das Ende der Welt überlebt haben. Mit Ash folgt ihr einem Weg durch eine Zukunft aus Schmerz und Leiden. Man bekommt es mit einem endlosen Schwarm verfallender, mutierter tierähnlicher Kreaturen zu tun und hilf Ash seine Aufgabe, einen Freund unter den Wesen, die er auf seiner Reise trifft, zu finden.

In über 600 Leveln, die in „12-plus“ Kapitel eingeteilt sind, findet ihr Videospiel-Cartrides und Tumore. Insgesamt sind in The End is Nigh zwanzig sammelbare Cartridges, die jeweils für ein eigenes, komplett spielbares Minispiel stehen, versteckt. Von den Tumoren gilt es einhundert zu finden. Außerdem wird es zahlreiche Extras und Enden zu entdecken geben. Wie von einem Spiel von McMillen zu erwarten, soll The End is Nigh einen hohen und harten Schwierigkeitsgrad bieten.