ZeniMax Media, die Muttergesellschaft von Bethesda, ist mal wieder vorstellig geworden, um sich ein Trademark zu sichern. Im Netz gibt es seither Spekulationen, dass es sich dabei womöglich nicht um ein neues Spiel, sondern um den Untertitel des kommenden The Elder Scrolls VI handeln könnte.

In der vergangenen Woche wurde ZeniMax Media Inc. demnach am 10. September vorstellig, um sich ein neues Trademark mit Videospielbezug zu sichern. Dieses bezieht sich auf den Begriff "Redfall", wobei in der Beschreibung explizit "Spielsoftware für Computer und Spielekonsolen" erwähnt wird.

Da der Eintrag auch die Codierung 9 aufweist, deutet dabei Vieles auf ein Singleplayer-Spiel hin, denn Multiplayer-Titel mit Online-Funktionalität werden normalerweise mit Code 41 registriert. Kurzum: Bei "Redfall" handelt es sich um ein standardmäßiges Spiele-Trademark.

Bleibt die Frage, was sich dahinter konkret verbirgt. Vor allen Dingen bei Reddit mehren sich die Theorien, dass der Begriff in Zusammenhang mit dem mittlerweile ja bestätigten The Elder Scrolls VI steht. Viele Fans vermuten, dass es sich dabei um den Untertitel des neuen Rollenspiels handelt, das formal ja auf der E3 2018 bestätigt wurde.

Das Problem bei der Sache: Es gibt noch keine so wirklich belastbare Theorie, wie sich der Name in das Franchise konkret einfügt. Es gibt beispielsweise keine Region o.ä. in der Reihe, welche diesen Namen tragen würde. Und so bleibt bis auf Weiteres die Frage schlicht offen, was "Redfall" nun konkret ist. Womöglich verbirgt sich dahinter am Ende auch eine komplett neue IP oder aber der Begriff steht in Zusammenhang mit anderen Bethesda-Marken wie Dishonored oder The Evil Within.

Sollte es sich dabei am Ende tatsächlich um The Elder Scrolls VI: Redfall handeln, dann könnte noch einige Zeit ins Land ziehen, bis diesbezüglich offiziell Klarheit herrscht. Schließlich beschäftigt sich Bethesda derzeit vornehmlich mit Fallout 76 sowie dem Sci-Fi-RPG Starfield.