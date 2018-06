Bethesda arbeitet am Rollenspiel

The Elder Scrolls VI

Bethesda hat endlich die Arbeiten am Rollenspiel The Elder Scrolls 6 bestätigt. Lange mussten Fans auf der Reihe auf diesen Moment warten.

Das Warten hat endlich ein Ende. Kurz vor Ende der Pressekonferenz von Bethesda bestätigte der Entwickler, dass das Team an The Elder Scrolls VI arbeitet. Viel mehr als einen kurzen Teaser gab es zum Spiel allerdings nicht zu sehen. Noch fehlen sowohl die Region, in der der neue Teil spielen wird als auch ein ungefähres Release-Date.

Der letzte Teil der Reihe, The Elder Scrolls V: Skyrim, ist mittlerweile ziemlich in die Jahre gekommen. 2011 erschien das letzte große Rollenspiel der Reihe. Seitdem gab es unzählige Ports auf die unterschiedlichsten Konsolen. Nun kommt also endlich ein neuer Hauptteil der Reihe.