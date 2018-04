Mehr als 200 Game of the Year Awards hat The Elder Scrolls V: Skyrim weltweit eingeheimst. Ihr habt das RPG-Epos dennoch noch nicht gezockt? Dann bekommt ihr nun eine passende Gelegenheit!

Wer auch nur irgendwas für Rollenspiele übrig hat, der kommt um das Epos The Elder Scrolls V: Skyrim eigentlich nicht herum. Wer den Titel von Bethesda dennoch noch nicht gezockt hat, der sollte sich dieses Wochenende nicht zuviel vornehmen, denn dann lässt sich das RPG kostenlos zocken!

Ab dem heutigen 12. April und bis zum 16. April steht The Elder Scrolls V: Skyrim kostenlos spielbar auf der Xbox One und dem PC zur Verfügung. Spieler können mit der Skyrim Special Edition via Steam oder mit Xbox Live Gold auf der Microsoft-Heimkonsole einfach loslegen. Die Special Edition verfügt über eine gegenüber dem Original verbesserte Grafik und umfasst neben dem Hauptspiel auch die drei Erweiterungen "Dawnguard", "Hearthfire" und "Dragonborn".

Wer nach dem Probezock überzeugt ist, kann sich das ausufernde Rollenspiel auch kostengünstig dauerhaft zulegen. Die Vollversion ist nicht nur auf der Xbox One sowie via Steam um 50 Prozent im Preis gesenkt, sondern auch auf der PS4. Nach dem 16. April geht der Sale zumindest auf der Xbox One noch etwas weiter, dann allerdings nur via Deals with Gold für Gold-Mitglieder.

Solltet ihr euch zum Kauf der Vollversion entscheiden, dann könnt ihr alle Fortschritte aus der Trial-Version am Wochenende auch direkt in diese übernehmen und müsst nicht wieder von vorne starten.