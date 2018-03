Bethesdas Rollenspiel-Epos The Elder Scrolls V: Skyrim hat bekanntermaßen auch einen VR-Ableger spendiert bekommen. Dieser kommt nun auf eine weitere Plattform.

Im vergangenen Jahr, nämlich im November 2017, hat Bethesda mit The Elder Scrolls V: Skyrim VR einen VR-Ableger des riesigen Rollenspiels für Sonys PlayStation VR auf der PS4 veröffentlicht. Künftig werden sich das gute Stück aber auch VR-Fans auf dem PC ansehen können.

Wie das in Maryland ansässige Entwicklerstudio nun nämlich angekündigt hat, wird The Elder Scrolls V: Skyrim VR nun auch für den PC erscheinen. Der Release soll bereits am Dienstag, den 03. April 2018 via Steam erfolgen. Skyrim VR wird nach DOOM VFR und Fallout 4 VR der bereits dritte Bethesda-VR-Titel, der es auf den PC schafft.

Der VR-Ableger beinhaltet das ursprüngliche Rollenspiel-Epos ebenso wie die Add-ons "Dawnguard", "Hearthfire" und "Dragonborn". Auf dem PC werden die VR-Headsets HTC Vive und Oculus Rift sowie auch Windows Mixed Reality Headsets unterstützt.