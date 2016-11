Was die Special Edition von The Elder Scrolls V: Skyrim betrifft, so ist sicherlich noch nicht alles Gold was glänzt. Ein neues Update soll nun mehrere gröbere Probleme beheben.

So wurden via Bethesda.net nun Anweisungen veröffentlicht, wie Spieler beim Testen des neuen Updates via Steam helfen können. Der Patch befindet sich gegenwärtig noch im Beta-Stadium, sollte aber hoffentlich zügig erhältlich sein. Das Spiel wird dann auf die neue Versionsnummer 1.1.51 gehievt.

Unter anderem verspricht Bethesda im Patch generelle Performance-Verbesserungen und weitere Optimierungen. Auch ein seltener auftretendes Problem, bei dem NPCs nicht an der vorgesehenen Stelle zu finden sind, soll behoben werden. Die Kompression von Sound-Dateien und ein Problem mit Speicherständen sollen ebenfalls angegangen werden.

Ein konkreter Erscheinungstermin für das Update steht noch nicht fest.