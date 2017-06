The Elder Scrolls V: Skyrim

Seit Monaten rumort es in der Gerüchteküche, dass The Elder Scrolls: Skyrim auch für VR umgesetzt werden wird. Die Bestätigung folgte heute.

Im Rahmen der E3-Pressekonferenz von Sony kündigte Bethesda an, mit The Elder Scrolls: Skyrim eines seiner populärsten Rollenspiele aller Zeiten auch in PlayStation VR spielbar zu machen.

Wann die Version verfügbar sein wird, verrieten die Macher im Zuge der Ankündigung heute noch nicht.