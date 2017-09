Überlebensmodus und Creation Club jetzt in der Beta

The Elder Scrolls V: Skyrim

Skyrim ist alt, aber noch lange nicht tot. Aktuell werden der Creation Club und sogar ein völlig neuer Überlebensmodus getestet.

Für die The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition gibt es ab sofort auf Steam eine Beta-Version des Creation Club. Das ist aber nicht alles. Ein Bestandteil des Updates 1.5 ist ein Überlebensmodus, wodurch die Welt noch viel gefährlicher wird. Wenn ihr die neuen Inhalte in der Beta testen wollt, müsst ihr müsst ihr in Steam den entsprechenden Client aktivieren.

Wenn ihr Skyrim auf der PS4 oder der Xbox One spielt, müsst ihr euch noch ein paar Tage bis Anfang Oktober gedulden. Ab dann könnt ihr den Überlebensmodus eine Woche lang kostenlos testen. Das gilt auch für die PC-Fraktion. Laut Bethesda macht der Überlebensmodus den Himmelsrand zu einem Land gnadenloser Kälte und schroffer Wildnis. Für die "ultimative Herausforderung lässt sich dieser Modus in der Schwierigkeitsstufe "Legendär" spielen.

Wie in den meisten Survival-Modi üblich, wirken sich auch in Skyrim Temperatur, Erschöpfung und Hunger auf das Befinden eures Charakters aus. Auf die Schnellreisefunktion müsst ihr im Übrigen ebenfalls verzichten. Der Verzehr von rohem Fleisch beispielsweise kann sogar zu einer Lebensmittelvergiftung führen. Ausführliche Angaben zum Überlebensmodus findet ihr im Quelllink unterhalb dieser Meldung.