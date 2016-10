Etwas überraschend wurde im Video zur Vorstellung der neuen Nintendo-Konsole Switch auch The Elder Scrolls V: Skyrim gezeigt. Doch die Umsetzung des Rollenspiels für die Plattform ist offenbar noch nicht gänzlich gesichert.

Skyrim wäre das erste Video der Elder-Scrolls-Reihe auf einer Nintendo-Plattform. Zwar wurde das Spiel neben anderen Titeln wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild, einem neuen Mario, Mario Kart und Splatoon gezeigt, jedoch wollten weder Nintendo noch Bethesda in der Folge die tatsächliche Umsetzung des Spiels für die Plattform dann auch bestätigen.

"Wir sind glücklich, die Möglichkeit gehabt zu haben, mit Nintendo für das Video zu kooperieren. Auch wenn wir gegenwärtig noch keine spezifischen Titel bestätigen, können wir freudig unsere Partnerschaft mit Nintendo und unsere Unterstützung der Switch ankündigen", so Bethesda in einem Statement. "Wir freuen uns darauf, weitere spezifische Spiele und Details in Zukunft bekanntzugeben."

Nintendo führte indes aus, dass das Video "kurze Auszüge repräsentativen Gameplays" zeigte, um die "Beschaffenheit der Switch zu demonstrieren". Vollständige Spieldemonstrationen, eine Liste der Launch-Titel und weitere Details würden aber erst später bekanntgegeben.

Damit steht zwar fest, dass Bethesda für die Switch entwickeln wird, ob aber tatsächlich auch Skyrim für die Plattform erscheint oder der Titel lediglich zur Demonstration der Zusammenarbeit gezeigt wurde, bleibt zunächst offen. Wir halten euch auf dem Laufenden.